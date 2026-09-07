В Хабаровском крае россиянина задержали за поджог станции сотовой связи

Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровском крае агента Киева за поджог вышки сотовой связи.

Установлено, что мужчина 1989 года рождения, действуя по заланию украинских спецслужб, поджег базовую станцию сотовой связи, в зону покрытия которой входят войсковые части, а также объекты государственного и муниципального значения региона.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Госизмена" и "Диверсия". Максимальное наказание по совокупности преступлений – 25 лет лишения свободы.

Решением суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух жителей Костромской области за финансирование ВСУ.