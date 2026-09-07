"Я не уверена, что у меня есть "дальше"": пронзительное признание Маргариты Симоньян

Маргарита Симоньян уже около года борется с раком. О своей болезни журналистка сообщила в эфире шоу Владимира Соловьева в 2025 году. Глава RT перенесла несколько курсов химиотерапии, но продолжает работать и даже написала книгу.

Накануне журналистка презентовала биографический роман "Непервая любовь. Исповедь горя и радости". В произведении Маргарита рассказала всю правду о жизни с Тиграном Кеосаяном. Книгу она писала в перерывах между лечением. Порой, у Маргариты не было сил поднять руку, но когда становилось лучше, она продолжала печатать свою историю.

Симоньян появилась на презентации. Она более получаса общалась с читателями, отвечая на их вопросы. "Я должна страшную тайну здесь открыть. Я ничего не пишу. Оно само пишется. Я не собиралась писать книгу "Непервая любовь", а оно приходит и пишется", — рассказала журналистка.

Одна из читательниц поинтересовалась у Маргариты о ее дальнейших планах. В ответ глава RT призналась, что сосредоточена на сегодняшнем дне.

"Я не уверена, что у меня есть это "дальше". Вы же знаете, что у меня рак. У меня послезавтра ПЭТ/КТ (обследование, позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией. – Прим. ред.), вот мне и скажут, есть ли у меня "дальше". Если есть, я о нем подумаю. А если нет, зачем о нем думать — чтобы потом расстраиваться? Лучше в моей ситуации пока ни о каком "дальше" не думать. Всё в руках Господа, как он распорядится. Я буду благодарна за любой вердикт", — поделилась телеведущая.

Напомним, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян были счастливы вместе около 20 лет. Они познакомились в 2004 году, когда режиссер увидел репортажи Симоньян из Беслана и написал ей слова поддержки. На третьей встрече Тигран заявил, что они созданы друг для друга. В конце 2024 года Кеосаян попал в больницу с тяжелой пневмонией, он пережил клиническую смерть и девять месяцев провел в коме. В сентябре 2025 года 59-летнего режиссера не стало.