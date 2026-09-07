Тысячи рейсов отменены или задержаны в Индонезии из-за извержения вулкана

Почти 170 тысяч пассажиров застряли в международном аэропорту Джакарты в Индонезии из-за извержения вулкана Кракатау - пепел может попасть в двигатели самолётов.

Всего в стране остановлена работа семи воздушных гаваней. Около 2 с половиной тысяч рейсов отменены или задержаны. Люди вынуждены ночевать в терминалах.

В населённых пунктах закрыты школы. В некоторых перешли на дистанционное обучение. Многие рыбаки не могут выйти в море, а лодки, которые оказались поблизости от вулкана, засыпало пеплом.

Власти готовятся вызвать искусственные дожди, чтобы очистить воздух. Непрерывные выбросы лавы и пепла продолжались больше суток и завершились накануне вечером. Однако специалисты предупреждают о высокой вероятности новых извержений.