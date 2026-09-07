Оксана Акиньшина собрала вместе детей от разных мужчин и показала их фото

В мае Оксана Акиньшина родила четвертого ребенка. Отцом мальчика, которого назвали Лео, является актер Данила Козловский.

Теперь же на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Оксана Акиньшина опубликовала фотографию, на которой запечатлела старших детей от продюсера Арчила Геловани, 13-летнего сын Константина и девятилетнюю дочь Эмми.

На снимке старшие наследники Акиньшиной смотрят на крошечного братика, лежащего в кроватке, и улыбаются. При этом самого новорожденного Лео на фото не видно.

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В Сети многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах. Но нашлись и такие интернет-пользователи, кто поинтересовался, почему на снимке нет самого старшего ребенка Оксаны, 17-летнего Филиппа, который появился на свет, когда актриса состояла в браке с продюсером Дмитрием Литвиновым.

Известно, что мальчик с рождения живет в Санкт-Петербурге, где о нем заботятся бабушка и дедушка, родители Оксаны. В 2018 году Акиньшина призналась, что ее старший ребенок не совсем здоров, и ему требуется особый уход.

Напомним, что в апреле появились слухи о тайной свадьбе 39-летней Оксаны Акиньшиной и 40-летнего Данилы Козловского. Роман знаменитостей длится уже больше пяти лет.

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