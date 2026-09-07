МИД назвал целями ВС России места дислокации американских ракет в Норвегии

Позиции американских комплексов ракет средней и меньшей дальности в Норвегии - предмет особого внимания со стороны сил стратегического сдерживания России. Появление таких комплексов в Европе - еще один шаг в череде дестабилизирующих действий стран НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Цели Североатлантического блока при реализации планов по размещению в регионе западных наземных РСМД не только не скрываются, но и демонстративно выпячиваются. Запад намерен создать потенциал для нанесения ракетных ударов в глубину территории России. Кроме того, предпринимается попытка взять под прицел обширные водные пространства региона. НАТО рассчитывает обеспечить себе господствующий контроль за морскими артериями, имеющими ключевое значение с военной и транспортной точек зрения, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

В рамках мер реагирования, которые предпримет Москва, места дислокации американских комплексов и управления ими становятся предметом особого внимания со стороны сил стратегического сдерживания. Подразумевается боевое применение соответствующих ударных средств в случае вооруженного конфликта - и это не должно стать сюрпризом для лиц, принимавших в Вашингтоне и Осло решение о развертывании указанных систем в Норвегии.