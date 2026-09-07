Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на Пермь

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара украинских беспилотников на Пермь.

Устанавливаются типы и модели БПЛА, а также лица, причастные к атаке, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

За прошедшую ночь над городом сбили 27 беспилотников, удар пришелся по многоквартирному дому. Один человек погиб, четверо пострадали.

Также обломками БПЛА задет частный дом и придомовая территория, отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Пермский аэропорт Большое Савино был закрыт для взлета и посадки самолетов до 8:31, сообщили в Росавиации.