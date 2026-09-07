Худшие дни для сбора урожая: когда нельзя копать картошку в сентябре

Сентябрь для огородников — пора активной работы и традиционного сбора картофеля. Тут важно учитывать не только сроки посадки и погоду, но и народные приметы, которые помогают сохранить урожай до весны без потерь. Ошибка в выборе дня может обернуться тем, что клубни быстро прорастут, станут рыхлыми и потеряют вкус.

Нельзя копать картофель в полнолуние и новолуние

По наблюдениям дачников, именно в эти фазы луны земля "тянет влагу", и это отражается на качестве клубней. Полнолуние — один из самых неблагоприятных моментов. Картофель получается влажным, рыхлым, плохо хранится и быстро даёт ростки. Новолуние также не подходит: клубни выходят мелкими, с пониженным содержанием крахмала и склонны к порче.

После дождя и грозы — прямой путь к болезням

Многие садоводы подтверждают: копать картошку сразу после сильного дождя или грозы — значит подвергнуть урожай риску. Почва в это время перенасыщена влагой, и клубни легко заражаются фитофторозом. Опытные огородники советуют подождать хотя бы 2—3 дня, чтобы земля подсохла.

Резкие перепады погоды — ещё один запрет

Сильная жара делает картофель мягким, а холодная и переувлажнённая почва снижает его устойчивость к хранению. Поэтому дни с экстремальными перепадами температуры тоже лучше исключить из календаря.

Когда же копать?

Чтобы картофель радовал вкусом и хранился до весны, важно учитывать не только календарь и погоду, но и народные приметы. Избегая сбора урожая в полнолуние, новолуние, сразу после дождя и в резкие перепады температуры, можно сохранить картофель крепким, крахмалистым и полезным.