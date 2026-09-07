Кушнер рассказал о встрече с Путиным

Очень хороший диалог: так оценил встречу с президентом России зять американского лидера. Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф провели переговоры с Владимиром Путиным 5 сентября в Москве.

По словам Кушнера, американские представители на встрече задали много вопросов. Российский лидер также выяснял множество деталей, приводит рассказ зятя Трампа газета The Wall Street Journal. Помощник президента России Юрий Ушаков по окончании переговоров указал, что стороны главным образом сфокусировались на информации об итогах контактов Соединенных Штатов с Украиной и представителями европейских стран.

Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетили Москву 5 сентября. Встреча американских переговорщиков с Путиным в Кремле продлилась более трех часов. Из Москвы представители Трампа отправились в Киев.