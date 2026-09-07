Юрий Шатунов перед смертью оставил жене нежное послание, от которого разрывается сердце

Накануне, 6 сентября, свой день рождения мог бы отметить лидер группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Артисту могло бы исполниться 53 года.

Однако его не стало 23 июня 2022 года. За три дня до смерти легендарный исполнитель дал свой последний концерт в Подольске, на котором признался, что очень устал, потому что колесил с гастролями по стране практически без выходных.

Юрий Шатунов умер в результате обширного инфаркта. Ему было только 48 лет. Жена Светлана стала вдовой. После себя певец оставил сына Дэнниса и дочь Эстеллу.

Мало кто знает, что певец был мастером на все руки. Всю мужскую работу по дому он делал сам. В технической комнате у артиста хранились инструменты на любой случай жизни. В этом помещении он часами пропадал с сыном, который с детства увлекался техникой. В будущем Дэннис хочет стать либо пилотом, либо авиаконструктором.

А вот Эстелла была любимицей отца. Юрий звал ее принцессой. Ей передались многие черты характера певца: открытость, активность, жизнелюбие. За это в семье ее называют "наш энерджайзер". Девочка обожает готовить.

Вдова Светлана рассказала в интервью, что незадолго до смерти Юрий собирался сделать паузу в гастрольном графике и поехать домой к семье. "Перед последним концертом тура, 20 июня, Юра прислал мне на телефон сообщение: "Солнышко мое)) у меня все окей, сейчас пообедаем и на площадку выезжаем", - процитировала артиста вдова.

Теперь эти слова у многих фанатов отзываются болью, ведь с семьей Юрий так и не встретился.

Кроме того, Шатунов успел поговорить с сыном, хвалил его за успехи в учебе, передает aif.ru.

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