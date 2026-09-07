Группировка ВСУ окружена в Харьковской области

Российские войска сжимают кольцо окружения в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" уничтожают формирования ВСУ в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в настоящее время в окружении в Харьковской области находится около 1,7 тысячи украинских боевиков. За сутки противник потерял до 40 военнослужащих, попыток прорыва из окружения украинские военные не предпринимали.

Российская авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотные летательные аппараты поразили транспортные и логистические объекты, которые использовались ВСУ. Поражены склады БПЛА и комплектующих, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. ПВО сбила две управляемые авиационные бомбы и 498 беспилотников в зоне СВО.