Сотни верующих собрались у Храма Христа Спасителя, чтобы увидеть святыню

В эти минуты сотни верующих собрались у Храма Христа Спасителя, чтобы поклониться мощам благоверного князя Дмитрия Донского - одного из самых почитаемых святых в православной церкви. Реликвия была повторно обретена в июле - во время реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Приложиться к мощам можно по 20 сентября.

С самого утра верующие стекаются в Храм Христа Спасителя. Здесь после литургии открыли доступ к мощам князя Дмитрия Донского. Чтобы преклониться перед святыней и помолиться о своём приезжают и из других городов.

"Молился о наших воинах, о моих братьях, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Чтобы ребята вернулись домой, к своим семьям, к своим жёнам", - отметил Алексей Калугин, ветеран СВО.

"Он вообще сплотил русский народ в своё время. Я думаю, сейчас как раз то время, чтобы также сплотиться, как в то время, он нам поможет, и мы снова одержим победу", - отметил Сергей Ламихов, ветеран СВО.

Князь Дмитрия Донской известен также как собиратель земель русских. Именно ему удалось объединить дружины разрозненных княжеств, чтобы вместе дать отпор внешнему врагу - разгромить Мамая и освободить русскую землю от монголо-татарского ига. На Куликовом поле в 1380 году он сражался бок о бок с воинами в первых рядах.

В золотом ковчеге - часть десницы князя. Той самой, в которой он держал меч во время сражений. Обретение мощей - настоящее чудо. Гробница Дмитрия Донского веками хранилось в Архангельском соборе Московского Кремля. Но во время реставрационных работ оказалось под угрозой. Патриарх Кирилл дал благословение на вскрытие саркофага. Для верующих это яркий символ. Мощи появились в переломный для страны период, требующий объединения перед внешним врагом.

В христианской традиции Дмитрий Донской ещё и покровитель отцовства. У князя с женой Евдокией было 12 детей. Их союз рассматривают как пример благочестивой семьи.

Мощи будут находиться в храме еще почти две недели, чтобы каждый верующий мог увидеть святыню.