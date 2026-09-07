Фестиваль "Таксы Чехова" проходит в музее-заповеднике Чехова в Мелихове

Мелихово, осень и лай собак. Тишина усадьбы Чехова в эти выходные была безжалостно нарушена - сотни такс приехали сюда на свой фестиваль. В сопровождении хозяев главные гости праздника прогуливались по аллеям, участвовали в дефиле и получали подарки. И ещё не известно, кто на самом деле вдохновил Антона Павловича на создание "Трёх сестёр".

В усадьбе Антона Павловича Чехова, где в воздухе до сих пор витает запах антоновских яблок и чернил, шум и суета. Осеннюю тишину разрывает заливистый лай полутора сотен собак. Раз в год Мелихово превращается в столицу одного из самых обаятельных праздников России - фестиваля "Таксы Чехова".

"Чехов очень любил такс, он всем про них рассказывал. Придумывал про них истории, такой был в современном понятии собачник", - рассказал Александр Беляев, консультант фестиваля.

Антон Павлович был человеком с невероятным чувством юмора. Когда русская аристократия держала борзых для травли волков, он привёз из-за границы двух существ "безобразной наружности", которые стали его любимцами.

Бром и Хина были практически членами семьи. Они присутствовали при рождении пьес, которые перевернули мировой театр. Говорят, что именно эти два носа первыми учуяли гениальность "Чайки" и "Вишнёвого сада", когда писатель задумчиво расхаживал по аллеям Мелихово.

Сотни такс всех мастей разодеты в пух и прах. Вот где раскрывается душа русского человека! Одна такса наряжена вишенкой из вишневого сада. Другая – доктором из "Палаты N6". А рядом виляют хвостами сразу три сестры в очаровательных шляпках.

Но ограничиваться образом "дамы с собачкой" никто не спешит. Полёт фантазии владельцев заставляет улыбаться даже бронзового Чехова. На дорожках можно встретить такс-пчёл, такс-танцовщиц и даже Змея Горыныча с тремя головами.

Фестиваль "Таксы Чехова" - тот самый случай, когда литературное наследие становится живым, тёплым и трогательным. Ведь даже самая короткая лапа может оставить очень длинный след в истории.