"Впервые полетел на гастроли": 11-летний сын Макарских вместо школы пошел на работу

Антон и Виктория Макарские счастливы в браке уже более 25 лет. Пара воспитывает двоих детей — сына и дочь. Макарские считаются одной из самых крепких семей в российском шоу-бизнесе. Однако сами артисты признаются, что на пути к семейному благополучию им пришлось пройти через множество испытаний.

Самым трудным был период, когда Виктория мечтала о детях, но не могла забеременеть. Супруги даже отправились к старцу в монастырь, чтобы молиться вместе с ним о наследниках. И чудо случилось, в 2012 году у пары появилась дочь Мария, а спустя три года родился сын Иван.

Сейчас артисты ездят с концертами по всей стране, а в новом гастрольном туре к Антону и Виктории присоединился Иван. Мальчик впервые вышел на сцену вместе с родителями 6 сентября. Хоть он и должен был сидеть за партой в школе.

Виктория поделилась у себя в блоге кадрами, сделанными после мероприятия. Макарские позировали в гримерке, хвастаясь подарками от восторженных зрителей. Всех троих благодарная публика осыпала цветами и презентами в виде разнообразных вкусностей, был даже букет из сушеной рыбки.

"В 150 километрах от Биробиджана, в поселковом Доме культуры, при полном зале сияющих благодарностью глаз наших любимых зрителей, приехавших со всего Смидовичского района, состоялся дебют нашего сына Ивана, который впервые полетел с нами на гастроли", — похвасталась Виктория.

На концерте Ваня проникновенно читал стихотворение Эдуарда Асадова. Народ пришел в восторг от таланта мальчика. "Ванечка — умничка! Браво, браво!"; "Вместо школы на работу. Молодец, парень!"; "Какой сынок у вас талантливый"; "Талантом в родителей пошел"; "Ванечка у вас умничка", — пишут в комментариях поклонники Макарских.