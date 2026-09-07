Собянин рассказал о новых центрах женского здоровья в Москве

Сегодня в Москве открылись сразу три центра женского здоровья. Так в городе продолжается реализация нового стандарта акушерско-гинекологической помощи. Пациентки в одном месте могут получить всю необходимую медицинскую помощь, в том числе при подготовке к рождению ребенка и сохранению здоровья женщины в течение всей жизни.

Просторные, светлые зоны ожидания, комната для кормления и удобная навигация. Это не просто женская консультация, а современный медицинский комплекс, оснащенный передовым оборудованием. Врачи разных профилей готовы оказать помощь 7 дней в неделю. Пациентку сопровождают буквально за руку на всём пути от первого визита до родов.

Маммография, УЗИ, кардиотокография, кабинет патологии шейки матки - в центре есть всё для полной диагностики. Новые специалисты — эндокринологи, терапевты, психологи. Работает дневной стационар. В нём пациентки могут проходить некоторые виды лечения без госпитализации.

"Сегодня мы открываем три новых центра в больницах, которые в целом обслуживают более полумиллиона женщин. Только за последние 3 года количество прикрепившихся к нашим амбулаторным центрам, по сути дела, увеличилось на 50%. И я очень надеюсь, что это всё позволит нам повысить уровень оказания медицинской помощи, и женщины у нас будут здоровые и счастливые, и у нас будет больше маленьких москвичей", - сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Все данные о приёмах, анализах и назначениях хранятся в электронной медицинской карте. Эти центры работают без выходных, а прикрепиться к ним могут и жительницы других регионов.

"Всё преимущество вот такого наблюдения заключается в длительном динамическом контроле и наблюдении и возможности как пациентке в любой момент обратиться к своим докторам, так и докторам на протяжении определенного времени при необходимости отслеживать пациентку и, если есть на то необходимость, вмешиваться в ее ведение, лечение, диагностику", - отметил Алексей Афонин, главный врач больницы имени В.В. Вересаева.

Новый центр на Планетной — это не просто клиника. Это шаг к тому, чтобы каждая пациентка чувствовала: о её здоровье заботятся на всех этапах жизни. Всего в Москве сегодня работают 20 таких центров.