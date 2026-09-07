Лавров ответил на закрытие генконсульства в ФРГ пословицей "насильно мил не будешь"

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал закрытие генконсульства России в Бонне.

1 сентября глава МИД ФРГ заявил о решении закрыть генконсульство России в Бонне и расторгнуть договор о деятельности Русского дома в Берлине. На такое решение немецкие власти пошли из-за якобы причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига

"Мы воспринимаем это как "насильно мил не будешь". У нас много пословиц, которые объясняют эту ситуацию и подсказывают, что нужно делать", - заявил он в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

Лавров отметил, что Россия никогда не стремилась "казаться милой", она хотела лишь "договариваться по-честному", однако на Западе этому навыку не обучены.