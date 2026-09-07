Евросоюз выбирает страдать. Европа сама себя делает харакири, отказываясь от покупки и использования российских энергоресурсов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сказал глава МИД на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, в нынешней ситуации Россия стала продавать энергоресурсы тем, кто надежен. Если Европа хочет покупать американский сжиженный природный газ по 800-900 долларов за тысячу кубометров, то что же может с этим поделать Москва?

При этом, подчеркнул Лавров, Россия не суетится при выборе зарубежных покупателей отечественных энергоресурсов. На сегодняшний день у российского СПГ покупателей хватает, передает РИА Новости.