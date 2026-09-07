Звезда "Битвы экстрасенсов" Елена Голунова забрала детей и ушла от мужа

Елена Голунова прославилась после участия в очередном сезоне мистического шоу "Битва экстрасенсов". Впрочем, внимание общественности привлекла сибирская ведьма не только своим даром, но и деталями личной жизни.

Подробностями Елена Голунова делится щедро в своем блоге. Так, она сообщила, что ушла от второго мужа, прихватив с собой троих детей и чемодан. Елена сознательно отказалась от имущества. Вскоре у ее экс-избранника появилась новая возлюбленная, которая быстренько переписала на себя всю его недвижимость. В результате мужчина остался ни с чем. Впоследствии он звонил Голуновой и жаловался на предательство новой зазнобы.

Однако реакция Елены оказалась жесткой. "Ты так боялся, что помрешь, а наши дети будут на что-то претендовать?" - задала ему риторический вопрос Голунова. Тот ответил, что "был под воздействием".

Примечательно, что в браке со вторым супругом сибирская ведьма состояла 19 лет. От него она родила сыновей Дмитрия и Льва. От первого брака у Елены был сын Виктор, более известный общественности как Влад Кадони.

После расставания со вторым супругом Елена обрела счастье в третьем браке. В этом союзе на свет появились дочь Милана и сын Андрей. Наследницу Елена родила в возрасте 52 лет. У сестры и брата разница в возрасте год, и ходят упорные слухи, что мальчика могла родить суррогатная мать.

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