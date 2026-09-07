Кремль допустил новый телефонный разговор Путина и Трампа

В Кремле не исключают возобновление переговоров России, США и Украины по итогам визита в Москву и Киев спецпредставителей Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем этого", - сказал представитель Кремля.

При этом говорить о месте и срокам преждевременно, подчеркнул Песков.

Не исключает Москва и телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам визита в Киев Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Песков пообещал оперативно проинформировать журналистов, если такой разговор состоится.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп может созвониться с Владимиром Путиным уже 7 сентября. После этого американский президент намерен позвонить Владимиру Зеленскому.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву в субботу 5 сентября и встретились с Владимиром Путиным в Кремле. На следующий день они прибыли в Киев, где провели переговоры с украинским президентом.