Собянин: Стартовал прием заявок на конкурс лучших практик наставничества Москвы

В столице стартовал приём заявок на конкурс лучших практик наставничества Москвы. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Собянин в социальных сетях.

Наставничество позволяет новым сотрудникам, в том числе выпускникам вузов, быстрее адаптироваться к реальным задачам и потребностям работодателей.

Компании, в свою очередь, снижают издержки и повышают свою производительность. Конкурс выявляет наиболее эффективные методики для дальнейшего внедрения.

Заявки принимают до 15 декабря. Победителей объявят в марте. Участвовать могут любые коммерческие и государственные организации Москвы.