Раскрыто содержание привезенных в Москву Уиткоффом и Кушнером документов

Раскрыто содержание документов, которые привозили с собой в Москву представители президента США. Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер представили новые версии документов, в которых были учтены изменения ситуации после приостановки переговоров по украинскому урегулированию, пишет Financial Times.

Ранее Кушнер положительно оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 5 сентября. По его словам, это был очень хороший диалог, в котором стороны подняли много важных вопросов. Ключевой темой стал территориальный вопрос Донбасса.

По данным издания, документы, привезенные американской делегацией, были пересмотрены с учетом обстоятельств, которые изменились после того, как мирные переговоры зашли в тупик в феврале в начале войны США с Ираном. При этом источники добавили, что Уиткофф и Кушнер привнесли в переговоры мало новых идей. Вместо этого посланники Трампа стремились возродить обсуждение прежних предложений, чтобы сократить разногласия между Киевом и Москвой.