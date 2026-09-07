Люди рты раскрыли от вида сына Олеси Железняк: вырос настоящим красавчиком

Старшему сыну Олеси Железняк в августе исполнилось 23 года. Савелий вырос настоящим красавцем и сводит с ума поклонниц.

Звезда сериала "Сваты" счастлива в браке с актером Спартаком Сумченко. Артисты воспитывают четверых наследников, младшему из них 12 лет. Двое детей звездной четы еще участия в школе, 19-летняя дочь — в университете, а старший — Савелий — окончил театральный.

Железняк от выбора сына была не в восторге. Когда Олеся узнала, что Савелий решил быть актером, она попыталась отговорить наследника от этой профессии. Вместе с мужем артистка подробно объясняла сыну, что в актерстве больше минусов, чем плюсов, что профессия эта неблагодарная. Железняк предлагала Савелию выбрать другой вуз, получив образование в котором, он смог бы спокойно работать и получать хорошие деньги.

Но юноша ни отца, ни мать не послушал. Савелий поступил в Школу-студию МХАТ и пока очень даже доволен своим выбором. Как бы не противилась Железняк, но у ее сына есть все данные, чтобы стать звездой российского кино. У молодого мужчины очень яркая внешность — светлые волосы, проникновенный взгляд, хорошая фигура. Савелий вырос настоящим красавчиков, да к тому от родителей он унаследовал талант.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Когда в соцсети появилось фото старшего сына звезды "Сватов", народ рты раскрыл. Никто не мог поверить, что мальчик, которого актриса родила в 2003 году, уже так вырос и возмужал.