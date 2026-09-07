Пугачевой врезали звонкую оплеуху после ее оскорбительных слов

На днях Алла Пугачева оказалась в центре скандала. Супруга Ильи Резника рассказала, что в ответ на поздравление с днем рождения Примадонна назвала поэта трусом и предателем, а его жизнь - никчемной.

Слова артистки вызвали фурор в Сети. Причем певицу многие интернет-пользователи жестко отчитали. Не остался в стороне и продюсер Леонид Дзюник. Он высказал мнение, что ответ артистки просто отразил ее плохое настроение в тот момент. По словам продюсера, Пугачева в свой юбилей явно не была настроена на "междусобойчик", который в итоге получился из ее личного праздника.

"75 лет. В этот день ее должны были поздравлять, чествовать, очередной концерт устроили бы в Кремле, было бы поздравление от президента с вручением какой-то очередной награды. А тут — ничего, никаких друзей, никаких широких „поздравлялок", все очень скромно, по-домашнему. Вот она и разразилась таким дерьмом", - рассуждает Дзюник.

Он обратил внимание, что творчество Ильи Резника пользуется популярностью и после того, как его сотрудничество с Аллой Пугачевой подошло к концу, передает Teleprogramma.org. Песни поэта исполняют другие артисты, причем делают это весьма успешно.

"Так что, Алла Борисовна, никто не виноват в том, что вы сбежали. И в том, что вы сидите теперь в Юрмале, ходите с палочкой на концерты, на которых, кстати, поют на русском языке", - влепил оплеуху Примадонне продюсер.

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