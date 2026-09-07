Путин призвал развивать систему поддержки бойцов СВО

Систему поддержки бойцов специальной военной операции необходимо поддерживать. Президент России Владимир Путин выступил с таким призывом во время рабочей встречи с врио главы Дагестана Федором Щукиным.

Владимир Путин назначил Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана в начале мая 2026 года. Это первая его встреча с президентом России на должности врио главы региона.

Путин сегодня подчеркнул, что система поддержки участников СВО должна не просто поддерживаться, а развиваться и совершенствоваться. Президент поручил врио главы региона настроить на это местное правительство и попросил не снижать внимания к этому вопросу.