Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году, но это не мешает ей видеться с друзьями. В ближайший круг Примадонны все еще входит Игорь Николаев.

С композитором Пугачева прошла через многое, но был в ее жизни долгие годы еще один друг. Звукорежиссер и шансонье Александр Кальянов до самой смерти был верен артистке. Исполнитель хита "Старое кафе" сотрудничал с Примадонной с середины 80-х. Со временем Кальянов стал любимым собутыльником певицы. В последнем своем интервью шансонье раскрыл позорный секрет Пугачевой, во время застолий с ним Алла Борисовна выпивала за раз по литру водки.

"С Аллой нас многое связывало", — загадочно говорил Кальянов.

Любила звезда после горячительных напитков попариться в баньке. В то время она еще не построила замок в деревне Грязь, и даже не встретила потянувшего ее ко дну иноагента Максима Галкина*. Тогда Примадонна была молода и развлекалась в компании мужчин. Взять с собой Николаева и поехать с ним к друзьям в баню, — было для артистки обычное дело.

"Когда-то я помог ей найти место для дачи на Истре. У нас с музыкантами из ее группы "Рецитал" была там база отдыха с хорошей баней. Мы предложили Алле съездить туда. Взяли с собой Володю Кузьмина и Игоря Николаева. Все было настолько клево, что Алла сказала: "Я хотела бы здесь построить дачу", — делился воспоминаниями шансонье.

Кальянова не стало в 2020 году. Он мог бы еще многое рассказать об Алле Борисовне, но унес другие тайны Примадонны с собой в могилу.

*включен Минюстом России в список физлиц-иноагентов