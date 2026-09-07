Мерц признал проигрыш на выборах своей партии ХДС

Христианско-демократический союз проиграл выборы в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт. Поражение своей партии признал в своем выступлении канцлер Германии Фридрих Мерц.

Выборы в ландтаг федеральной немецкой земли Саксония-Анхальт прошли 6 сентября. По их итогам победу одержала правая партия "Альтернатива для Германии" с результатом 43,8% голосов. ХДС с 17,2% голосов оказался на втором месте.

Как стало известно, Мерц проводит кризисное совещание с руководством ХДС по результатам выборов в региональный парламент земли Саксония-Анхальт. По данным Bild, канцлер еще 6 сентября провел неформальные переговоры с ближайшими соратниками, руководством земельных отделений и внутрипартийных объединений на случай победы АдГ. получила абсолютное большинство голосов. Входящие вместе с ХДС в правящую коалицию социал-демократы на выборах в Саксонии-Анхальт набрали лишь 9,3% - это самый низкий результат для партии в этом регионе.