Бывшая жена актера Сергея Астахова оказалась ранена в результате нападения

Сергей Астахов рассказал о жутком инциденте в новом выпуске программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актер сообщил, что ему пришлось срочно забирать бывшую жену и дочку в другой город.

На заре карьеры Сергей Астахов перебрался из Воронежа в Москву в поисках хорошей работы. При этом его бывшая супруга Виктория и их дочь Мария остались. Начинающий актер ютился в съемном жилье, а порой даже ночевал в гримерке. Однако все изменилось, когда однажды на Викторию напали.

"Они с подругой гуляли и на них напали, там был какой-то пьяный дурак. Ранил ее, а подруга тогда даже погибла. Ну просто были пьяницы, наркоманы какие-то. Это был конец 90-х, вот такие раньше были времена", - констатировал Астахов.

По словам артиста, эта ситуация очень сильно повлияла на него. "В тот момент я четко понял, что что-то делаю не правильно. Я приехал, забрал дочь Машу и Вику, занял на этот переезд какие-то деньги. И больше они из Москвы не уезжали. К сожалению, иногда вот так надо клюнуть в голову", - заключил актер.

Отметим, что в настоящее время Сергей Астахов счастлив с новой избранницей, которую тоже зовут Виктория. У пары подрастает сын Александр. Влюбленных совершенно не смущает 16-летняя разница в возрасте.

"Если человеку с человеком комфортно, то какая разница, сколько лет их разделяет? 30 лет, может быть, и перебор, а вот наши 15-16 — это вполне себе нормально", - заявил артист.

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