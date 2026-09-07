В Кремле предупредили об ответе на военную активность Норвегии

Усиление военного присутствия Норвегии на российских границах воспринимается Москвой как угроза безопасности. Активность норвежцев у рубежей страны оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что поведение Осло стало поводом для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. Вопросом уже занимается Минобороны и другие соответствующие службы.

Ранее стало известно о размещении возле российских границ норвежских дальнобойных систем. В приграничной губернии Финнмарк на боевое дежурство заступили четыре южнокорейские САУ К9 с дальностью стрельбы до 40 километров. В будущем планируется увеличение дальнобойности до 120 километров. Еще один артиллерийский дивизион планируют создать в губернии Тромс на норвежском севере. В зоне досягаемости окажутся Северный флот и стратегические объекты России на Кольском полуострове, передает РИА Новости.