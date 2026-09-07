Меган Маркл влепила звонкую оплеуху Кейт Миддлтон: такого во дворце никто не ожидал

После возвращения на британскую землю герцогиня Сассекская хочет мира с королевской семьёй — но на своих условиях. Извиняться Меган ни перед кем не будет.

По данным National Examiner, Маркл хотела бы положить конец конфликту с Кэтрин, однако "не в том случае, если для этого ей придётся умолять". "Меган не собирается унижаться ни перед кем, и уж тем более перед Кейт", — заявил источник, близкий к герцогине.

Также утверждается, что Меган установила очень жёсткие личные границы, чтобы защитить себя от травмирующего опыта. "Если эти слухи правдивы, то какая же это пощёчина для Миддлтон", — пишет National Examiner.

Уильям и Кейт после "Мегзита" ни разу публично не сказали ничего плохого о Сассекских. И тем не менее именно они, как часть королевской семьи в целом, годами становились мишенью для колкостей Гарри и Меган, приносивших супругам немалые деньги.

В документальном сериале Netflix 2022 года Меган не смогла удержаться от выпада в адрес Уильяма и Кейт, вспоминая свою первую встречу с ними, когда она была в рваных джинсах и попыталась их обнять.

"Я не понимала, что для многих британцев это действительно может быть непривычно и некомфортно. Думаю, я очень быстро начала понимать, что внешняя формальность сохранялась и за закрытыми дверями", — жаловалась герцогиня.

Злобное, брошенное как бы между прочим замечание, нацеленное прямо под рёбра. Для американской аудитории оно подходило идеально. "Возможно, Меган действительно стоило бы немного поумолять", — отмечает издание.