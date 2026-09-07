Москвичам назвали дату наступления бабьего лета

В столичном регионе скоро потеплеет. Холодный фронт отступит, в Москве и Подмосковье наступит бабье лето, заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Потепление начнется со среды, 9 сентября. Воздух прогреется до плюс 19 — плюс 21 градуса, а в четверг до плюс 21 — плюс 26 градусов. В эти дни осадков не будет, а вот в пятницу ожидается дождь. При этом теплая погода сохранится: температура составит плюс 19 — плюс 24 градуса, приводит прогноз Ильина 360.ru.

В выходные продолжатся осадки продолжатся. Столбики термометров покажут плюс 17 — плюс 22 градуса. По словам синоптика, таким будет бабье лето - с очень короткими периодами солнечной погоды и теплом со среды и до понедельника.