В России создадут комиссию по применению ограничительных мер к находящимся за рубежом

Владимир Путин своим указом распорядился создать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер к россиянам, находящимся за рубежом и уклоняющимся от исполнения наказания.

Комиссию возглавит министр юстиции. Также в ее состав войдут представители ФСБ, МВД, Минюста, ФНС, Генпрокуратуры.

Рассмотрение вопросов о назначении ежемесячного гуманитарного пособия близким родственникам таких граждан станет одной из задач комиссии.

Ранее Владимир Путин призвал развивать систему поддержки бойцов СВО. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".