Оскорбили священника, хотели отпеть сами и смеялись: подробности грандиозного скандала на похоронах ведьмы Ивашиной

Экстрасенс Елена Ивашина скончалась 1 сентября. Ей было 43 года. Причиной смерти звезды шоу "Экстрасенсы. Реванш" официально назван инсульт. Однако ее друг Никита Турчин уверяет, что Елена уже давно испытывала серьезные проблемы со здоровьем.

Ведьму-таролога похоронили 4 сентября, но без скандала траурное мероприятие не обошлось. Подруга Елены Саманта Адам раскрыла подробности произошедшего. По ее словам, "коллеги" Ивашиной превратили похороны в вакханалию.

"Была эзотерическая дама с не очень хорошей репутацией. Эта женщина пыталась запихнуть в гроб куклу Монстер Хай. „Она же любила кукол при жизни, думаю, что так надо“", — вспоминает самое начало отпевания Саманта.

Когда покойную привезли на отпевание, якобы священнослужитель узнал о ее участии в мистических шоу и о "профессии", из-за чего отказалась проводить православный обряд.

"Не принято у нас отпевать ведьм. Поэтому начался сыр-бор и какой-то треш. Больше всех меня удивила Лина, которая начала орать на священника такими словами, которые даже я не знаю", — рассказала Адам.

Подруги объяснили батюшке, что Елена была верующим человеком, перед смертью все грехи она отпустила. Но батюшка просто ушел.

"Здесь начался самый треш: Лина открыла на телефоне молитву, села на корточках у гроба, прямо у нее ног, закрыла глаза, мол, она в транс входит или что… Но, честно говоря, меня начало тошнить. Ангелина, смотря на весь этот треш, тоже начала кричать, пыталась договориться со священником, чтобы хоть как-то что-то решить проблему. Но здесь решила проявить себя Даша Миронова, которая говорит: „Давайте сами ее отпоем“. Я потеряла дар речи, а они начали поджигать свечки, стали к чему-то готовиться", — описывает жуткую ситуацию Саманта.

В итоге батюшка все-таки вернулся и обряд над усопшей был совершен по всем правилам. Казалось, что на этом скандалы должны были закончиться, но во время отпевания все присутствовавшие в храме громко говорили, общались, что-то там решали, а некоторые задорно смеялись, передает "СтарХит".

Поклонники и коллеги Елены по "Битвам" не забыли сфотографироваться с усопшей. Это повергло в шок родственников Ивашиной.

"Больше всех мне было жаль маму Леночки. Она тряслась! Представьте, каково матери услышать, что твою дочь не будут отпевать. Когда священник от нее отказывается, да еще и весь сыр-бор начинается: все орут, никто не хочет ее поддерживать", — отметила Саманта.