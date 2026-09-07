На Украине якобы закрыли все мошеннические кол-центры

На Украине закрыли все мошеннические кол-центры, пишет "Газета.ру" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечено, что украинская полиция и СБУ с 1 августа провели более 400 обысков. Закрыты как минимум 94 офиса мошенников, это около двух тысяч кол-центров.

Также сообщается, что работали в большинстве из них молодые люди 18-25 лет. Им обещали зарплаты в размере от 50 до 130 тысяч гривен (то есть 80-220 тысяч рублей).

В каждом из крупных центров трудились 200-300 человек, в общей сложности по Украине - 60 тысяч. Так называемый "бизнес" приносил до 1-3 миллиарда долларов в месяц.

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