Мировые политологи в грусти. Никто им не рассказал подробностей переговоров американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским президентом Владимиром Путиным и с главой киевского режима Зеленским. Впрочем, тем для обсуждения все равно предостаточно. Чего только стоит этот взгляд Уиткоффа при галстуке, когда сидящие напротив него украинские политики в кроссовках решили подарить ему майку с надписью: "Киевский режим". Хорошо хоть руководитель партии "Слуга народа" Давид Арахамия ее с себя не снял. Так и читалось во взгляде спецпосланника Дональда Трампа: "Оу май гад, куда я попал".

Тем временем украинцы готовятся к долгой и голодной зиме. Крупные супермаркеты страны встречают покупателями практически полностью пустыми полками. А узнав о поставках, люди штурмуют продуктовые магазины. Сначала сеть супермаркетов АТБ ввела ограничение на продажи товаров в одни руки. Вслед за ней - украинский филиал "Ашана". Немецкая пресса проанализировала: смеющийся и пытающийся шутить Зеленский буквально оторван от действительности. Страна на грани, а он ни в какую не соглашается на мир.

"Настроение в украинской столице ухудшается, пока проблемы Зеленского усиливаются. Зеленский сталкивается с растущими трудностями, в то время как Москва и Вашингтон ведут переговоры за его спиной. Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели несколько часов в Москве, включая ужин с Путиным, прежде чем медленно отправиться в Киев. Это стало тревожным сигналом для украинского руководства. Три часа ужина в Кремле и теплые слова в адрес Путина. Посланники Трампа долгое время не хотели ехать в Киев. Что же, собственно, обсуждалось в Москве?", - задаются вопросом СМИ.

Они улетели, конечно, не из Киева. Но Зеленский надеется - обязательно вернутся. По итогам встречи с иностранными гостями уже с участниками своей переговорной группы провел итоговое совещание: "Предметно обсудили наши потребности в ПВО, соответствующее технологическое сотрудничество и необходимый зимний пакет. Партнеры знают, что может сработать и что должно сработать именно к зиме. Координируем дальнейшие шаги. Готовим следующие встречи и коммуникацию".

То есть ни слова о мире. Ни о временном, ни о долгосрочном - ни о каком.

Все, что известно о переговорах в Киеве, - то, что сказали на совместной пресс-конференции. Главное, что американцы надеятся возобновить переговорный процесс в трехстороннем формате. Они - как посредники. Москва и Киев. Никакой Европы.

"Что касается возобновления трехстороннего формата - вы слышали вчера заявления из Киева: господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления такого трехстороннего формата, но по месту и точным срокам пока говорить преждевременно", - сказал Дмитрий Песков.

От такого за сердце можно схватиться. Европейских ястребов буквально корежит от возможности начала процесса, который реально может принести хоть какие-то дипломатические результаты.

Очевидно, что, прекратись война, то киевский режим лишился бы многомиллиардных инвестиций, за счет которых сейчас держатся остатки украинской экономики. За счет которых приближенные к Зеленскому и он сам накачивают собственные зарубежные счета. Пришлось бы провести выборы, на которых, и это очевидно, измученные боевыми действиями, гибелью десятков тысяч военных, коррупцией во вселенских масштабах, нищетой и инфляцией люди камня на камне не оставили от Зеленского и его приспешников.

А европейские оружейные компании лишились бы жирных контрактов. Массовая русофобия - явно искусственно созданный инструмент, в частности, отъема денег у европейских граждан в угоду оружейникам и курирующим войну с Россией политикам.