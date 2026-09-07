МИД сообщил, что в качестве ответа на действия ФРГ Россия отзывает согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге.

Не позднее 18 сентября 2026 года консульство должно прекратить свою деятельность. А все его сотрудники обязаны покинуть пределы Российской Федерации.

Кроме того, постановлено, что немецкие культурные центры имени Гете в России должны прекратить свою деятельность. Их сотрудникам предписано выехать из России не позднее 13 сентября.

Соответствующие ноты вручены главе дипмиссии Германии в России. Это ответ на недружественные действия германской стороны.

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