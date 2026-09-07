Общественный штаб организует наблюдение за электронным голосованием на выборах

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве подвел итоги тестирования и особенности наблюдения за электронным голосованием на предстоящих в конце сентября выборах.

По словам руководителя штаба Вадима Ковалева, тестовое голосование – это возможность проверить готовность инфраструктуры электронного голосования к нагрузкам и узнать мнение москвичей по вопросам городской повестки. Инфраструктура выдержала нагрузку и прошла стресс-тесты, подчеркнули в штабе.

Предстоящие выборы будут проходить в непростых условиях. Тем не менее, на все избирательные участки Москвы будут направлены наблюдатели Общественного штаба.