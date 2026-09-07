Таскал по земле, пока она не потеряла сознание: в Таганроге жених жестоко избил невесту прямо на свадьбе

В Таганроге свадьба едва не обернулась трагедией. Вечером в день бракосочетания жених и невеста повздорили. Мужчина набросился на свою избранницу с кулаками.

Сцену заметили жители дома рядом. Они вызвали полицию и записали избиение на видео. Кадры расходится по Сети. На видео молодой человек жестоко избивает девушку в подвенечном платье. На записи жених швыряет на асфальт невесту и замахивается кулаками, кидает в нее пакет с мусором. Издевательства продолжаются до тех пор, пока девушка не теряет сознание.

"Мужчина напал на супругу во дворе дома в районе Русского поля уже после церемонии бракосочетания. Он с силой толкнул невесту в свадебном платье, от чего та упала на асфальт. На этом изверг не остановился: начал бросать в нее вещи, таскать по земле и избивать", — сообщил SHOT очевидец.

Сотрудники правоохранительных органов пока не прокомментировали трагедию. Данных о состоянии пострадавшей нет.