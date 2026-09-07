Шокирующие кадры с исхудавшей до костей Лерчек: "Врачи не понимают, что с ее здоровьем"

Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, борется с раком желудка. Страшный диагноз многодетная мама узнала в феврале. Болезнь уже перешла в четвертую стадию и распространилась по всему организму.

Блогер всем своим видом показывает, что не намерена сдаваться. Валерия занимается в зале, ходит в бассейн и посещает светские мероприятия. Но обмануть болезнь у Чекалиной не выходит. Рак постепенно разрушает ее организм.

Жених Лерчек, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, сообщил, что блогерше стало хуже. Чекалина начала очередной курс химиотерапии и очень тяжело его переносит, Валерия жалуется на сильные боли в нижней части спины и ногах.

"Расскажу о здоровье моей принцессы. Мы делаем анализы, рентген, КТ и МРТ. К сожалению, пока врачи не понимают, что с ее здоровьем. Надеюсь, скоро мы найдем причину. Завтра мы снова едем в больницу", — сообщил Сквиччиарини.

Хореограф показал на видео, как сейчас выглядит блогер. Лерчек без парика сидела на диване рядом с женихом. Многодетная мать кажется сильно похудевшей и бледной.

"Я знаю, что вы переживаете и молитесь. Всем огромное спасибо! Я знаю, что всё будет хорошо", — сказала сама Чекалина.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Поклонников Лерчек видео встревожило. Народ считает, что силы покидают Валерию. "От кадров оторопь берет"; "Шок, только же была румяная, в зал ходила.. а сейчас скелет"; "Божечки, бедная"; "Похоже, дела плохи", — переживают за многодетную маму россияне.