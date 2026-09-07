Спецпосланник Трампа заявил о значимых подвижках в процессе по урегулированию на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значимых подвижках в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

По словам американского чиновника, после переговоров в Москве и Киеве удалось достигнуть существенного прогресса, в том числе в части согласования трёхсторонних встреч.

Также стало известно, что Уиткофф и Джаред Кушнер улетели из Польши после поездки в Киев.

Ранее было раскрыто содержание привезенных в Москву Уиткоффом и Кушнером документов. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".