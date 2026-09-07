От сцены до семейных праздников: самые крепкие дружеские союзы российского шоу-бизнеса

Сколько лет не ссорятся Владимир Пресняков и Леонид Агутин? И как судьба постоянно сводила вместе Сергея Лазарева и Полину Гагарину?

Наталья Подольская и Регина Тодоренко

Наталья Подольская и Регина Тодоренко познакомились в 2022-м на ледовом шоу и с тех пор семьями летают на отдых и вместе посещают светские мероприятия. А на годовщине свадьбы Подольской и Преснякова Регина, будучи на серьёзном сроке беременности, плясала до упаду. Тодоренко признаётся: "Как-то так прикипели друг к другу, даже сами не поняли как. Правда, такое ощущение, что мы родственники или знакомы из прошлой жизни". Девушки недавно даже выпустили совместный трек с говорящим названием "Подруга". Пост с релизом в соцсетях подписали так: "Наша дружба вдохновила на создание этой прекрасной песни".

Мария Порошина и Наталия Антонова

Актрисы Мария Порошина и Наталия Антонова вместе со времён учёбы в Щукинском училище. За долгие годы почти сроднились – дружат семьями и часто шутят, что у них восемь детей на двоих. Мария стала крёстной мамой Никиты – среднего сына Наталии. Антонова рассказывала, что ей трудно поддерживать дружеские отношения из-за большой семьи, времени на всех не хватает. Но Порошина – исключение, для неё актриса всегда находит минутку и даже больше.

Клава Кока и Мари Краймбрери

По законам жанра Клава Кока и Мари Краймбрери должны были быть конкурентками – две популярные певицы, которые борются за одни и те же чарты. Но судьба решила иначе – музыка их не разъединила, а наоборот, связала. Девушки начали общаться во время работы над совместным треком в 2022 году. Тогда обе певицы с трудом верили в женскую дружбу, но после выхода песни начали постепенно сближаться. Сегодня они вместе путешествуют и разделяют важные моменты. Так, в соцсетях Клава поддерживала Мари перед её сольным концертом словами: "Я всегда рядом, систер!"

Сергей Лазарев и Полина Гагарина

Дружба Сергея Лазарева и Полины Гагариной длится уже 15 лет. По словам певца, судьба постоянно сводила их вместе: оба окончили Школу-студию МХАТ и участвовали в "Новой волне". Лазарев делился, что найти своего человека в мире шоу-бизнеса и в век одиночек – большое счастье. Недавно их дружба вышла на новый уровень: Лазарев и Гагарина познакомили своих детей. У Сергея 11-летний Никита и 7-летняя Анна, а у Полины – 18-летний сын Андрей и 9-летняя дочь Мия. Артисты собрались у Гагариной дома, много ели, разговаривали и смеялись. А в совместном интервью Полина уже пошутила, что не прочь выдать дочку Мию за сына Лазарева Никиту.

Владимир Пресняков и Леонид Агутин

Владимир Пресняков и Леонид Агутин дружат больше 30 лет. Познакомились они на съёмках телепрограммы: Пресняков тогда уже был на пике популярности, а Агутин только приближался к славе. Услышав "Босоногого мальчика" вживую, Владимир был впечатлён и сразу предложил записать дуэт. Так появился совместный хит "Аэропорты". За три десятилетия они ни разу не поссорились, а все праздники и важные моменты стараются разделять. Когда у Владимира Преснякова и Натальи Подольской родился первенец, именно Леонид Агутин и Анжелика Варум первыми приехали поздравить молодых родителей. Сам Пресняков говорит об Агутине так: "Если я буду говорить о Лёне, то так же, как о своём сыне Никите или о родителях. Лёнька – мой любимый друг!"

По мотивам программы "Настроение" на канале "ТВ Центр"