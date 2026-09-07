Собянин: В Москве работает уже 20 современных центров женского здоровья

В Москве открылись сразу три Центра женского здоровья на базе крупнейших многопрофильных клиник - больниц имени Иноземцева и Вересаева и "Коммунарки". Об этом на своей странице в соцсети рассказал мэр Москвы Сергей Собянин: "Это современные клиники с широким спектром компетенций и диагностических возможностей. В них женщинам оказывают медицинскую помощь по самым современным стандартам на протяжении всей жизни. Сейчас в столице функционирует 20 таких центров".

В центре при больнице Вересаева на улице Планетная возможности почти космические

"Аппарат действительно космический, это наша гордость, потому что раньше в женских консультациях мы даже мечтать не могли о том, чтобы у нас был свой маммограф. Здесь мягкие компрессии, плавающие платформы, совершенно безболезненное исследование", - говорит Татьяна Беломытцева, заведующая акушерско-гинекологическим отделением Центра женского здоровья больницы имени В.В. Вересаева.

Диагностический центр в миниатюре - теперь и в кабинете акушера-гинеколога. Здесь появились видеокольпоскопы. Аппараты оснащены камерой и мощной подсветкой, изображение выводится на экран.

"Мы можем пациентке объяснить, что мы видим, что это значит, какие за этим последуют действия. Это основная диагностика и скрининг рака шейки матки. Данное оборудование позволяет нам диагностировать уже самые начальные стадии процесса. Повышает качество нашей работы". - отметила Юлия Амиралиева, врач-акушер-гинеколог Центра женского здоровья больницы имени В.В. Вересаева.

В центр при больнице Вересаева переехали сразу четыре женских консультации, которые находились на первых этажах домов.

Работают новые центры в две смены, за день принимают тысячи женщин. И благодаря интеграции с крупными клиниками здесь смогут помочь в самых сложных случаях. Наблюдаться в здесь и получить высокотехнологичную помощь могут жители Москвы и регионов.