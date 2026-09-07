Минтруд продлил прием заявок на конкурс лучших практик трудоустройства молодежи

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации продлило прием заявок на Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи 2026 года до 14 сентября 2026 года.

Как рассказали в Минтруда, конкурс — это не просто соревнование, а платформа для тех, кто уже сегодня меняет подходы к работе с новым поколением, создает инклюзивные среды и строит мосты между образованием и бизнесом.

В этом году в конкурсе 12 номинаций:

Информация о конкурсе на сайте Минтруда России.