Минтруд продлил прием заявок на конкурс лучших практик трудоустройства молодежи

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации продлило прием заявок на Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи 2026 года до 14 сентября 2026 года.

Как рассказали в Минтруда, конкурс — это не просто соревнование, а платформа для тех, кто уже сегодня меняет подходы к работе с новым поколением, создает инклюзивные среды и строит мосты между образованием и бизнесом.

В этом году в конкурсе 12 номинаций:

"Команда без границ: эффективные решения в инклюзивном трудоустройстве";

"Регион-магнит: лучшие практики привлечения молодежной аудитории";

"Двойное преимущество: интеграция корпоративных практик в образование";

"Траектория роста: образовательные решения для рынка труда";

"Твой компас в мире профессий: эффективные практики работодателей";

"Путь к призванию: инновационные методики образовательных организаций в профориентационной работе";

"Молодые таланты или молодые лидеры в ключевых приоритетных отраслях";

"Смелые шаги к успеху: Трудоустройство подростков как старт в карьеру";

"Наставник PRO: эффективные практики развития молодых профессионалов";

"Погружение в профессию: как стажировки становятся мостом к успешной карьере";

"Молодежь в центре внимания: формирование уникальной корпоративной культуры для нового поколения";

"Труд крут: коллаборации работодателей и Российских студенческих отрядов".

Информация о конкурсе на сайте Минтруда России.