Минтруд продлил прием заявок на конкурс лучших практик трудоустройства молодежи

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации продлило прием заявок на Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи 2026 года до 14 сентября 2026 года.
Как рассказали в Минтруда, конкурс — это не просто соревнование, а платформа для тех, кто уже сегодня меняет подходы к работе с новым поколением, создает инклюзивные среды и строит мосты между образованием и бизнесом.
В этом году в конкурсе 12 номинаций:
- "Команда без границ: эффективные решения в инклюзивном трудоустройстве";
- "Регион-магнит: лучшие практики привлечения молодежной аудитории";
- "Двойное преимущество: интеграция корпоративных практик в образование";
- "Траектория роста: образовательные решения для рынка труда";
- "Твой компас в мире профессий: эффективные практики работодателей";
- "Путь к призванию: инновационные методики образовательных организаций в профориентационной работе";
- "Молодые таланты или молодые лидеры в ключевых приоритетных отраслях";
- "Смелые шаги к успеху: Трудоустройство подростков как старт в карьеру";
- "Наставник PRO: эффективные практики развития молодых профессионалов";
- "Погружение в профессию: как стажировки становятся мостом к успешной карьере";
- "Молодежь в центре внимания: формирование уникальной корпоративной культуры для нового поколения";
- "Труд крут: коллаборации работодателей и Российских студенческих отрядов".
Информация о конкурсе на сайте Минтруда России.