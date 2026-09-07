В Великом Новгороде пройдет чемпионат высоких технологий

Представители 30 иностранных государств и всех субъектов России примут участие в чемпионате высоких технологий, который пройдет в сентябре в Великом Новгороде. Впервые он будет посвящен транспортной отрасли.

Всего в чемпионате примут участие более 15 тысяч участников.

В рамках финала запланированы выставочная, культурная и профориентационная программы для обмена лучшими практиками.

18 сентября 2026 года в рамках деловой программы пройдёт пленарное заседание "Профессионалы: кадровый потенциал новой эпохи" в ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай". Торжественная церемония открытия состоится 14 сентября на Софийской набережной.

Деловая программа с 15 по 18 сентября, объединённая общей темой "Профессионалы: кадровый потенциал новой эпохи", пройдёт в Инновационном научно-технологическом центре "Интеллектуальная электроника – Валдай" по адресу улица Великая, 18А. Закрытие финала намечено на 18 сентября на Софийской набережной.

Подробная информация размещена на официальном сайте чемпионата.