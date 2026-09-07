Латвия может полностью прекратить автобусное сообщение с Россией и Беларусью

Национальное объединение перевозчиков Латвии настаивает на полном прекращении пассажирского сообщения с Россией и Беларусью, пишет Sputnik.

Также сообщается, что Латвия призывает не продлевать лицензии компаниям, которые выполняют регулярные рейсы.

Полностью остановить пассажирское автобусное сообщение с Россией и Беларусью латвийские власти намерены со следующего года. Поправки в закон Министерство сообщения подало в кабинет министров.

В заметке уточняется, что между Латвией и Россией в настоящее время действует один регулярный автобусный маршрут. В Москву ежедневные рейсы выполняет предприятие Norma-A, работающее под брендом Ecolines. Истекает разрешение на маршрут 9 января 2027 года.