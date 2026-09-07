Польская армия начнет испытания беспилотных систем дальнего действия

В ближайшие дни армия Польши начнет испытания беспилотных систем дальнего действия, пишет портал Defence24.

Уточняется, что эти БПЛА смогут поражать цели на расстоянии около 1 тысячи километров.

Как сообщил замглавы минобороны Польши Цезарий Томчик, военные "проверят польские разработки в области Deep Precision Strike". Подразумеваются высокоточные дальние удары.

По данным СМИ, речь может идти о системе Fly Focus Striker. Она уже запущена в серийное производство.



Ранее в Польше загорелся крупнейший завод беспилотников. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".