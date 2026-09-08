ПВО сбила 384 дрона ВСУ в ночь на 8 сентября над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в ночь на 8 сентября, сообщили в минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 20.00 мск 7 сентября до 8.00 мск 8 сентября дроны ВСУ уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской областей. Также беспилотники сбиты над Калужской, Курской, Липецкой, , Саратовской и Смоленской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Как сообщил в "Максе" губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в результате атаки беспилотников в Саратове пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Также обломки дронов повредили несколько домов. Экстренные службы работают на местах, устраняя последствия.