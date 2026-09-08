С неба Луну достать… Есть человек, которому это под силу. И мы его знаем! Вершить земную историю президенту США стало, видимо, не интересно. Войны останавливать, побеждать всех вокруг. "Дональд-наше-все" рванул во вселенную.

То ли победы закончились, то ли на покупку Гренландии денег не сыскал. Но Дональд Трамп объявил Луну американской собственностью. Когда на Земле не очень получается, приходится совершать подвиги в космосе. В прошлом году Трамп пообещал, что США снова отправят человека на Луну к 2028 году, дабы "утвердить американское лидерство в космосе". И кто знает, возможно, этот человек сам Дональд Трамп

Пока все это больше похоже на историю Незнайки с его буйными фантазиями. И американский президент все ближе к этому образу. Последний раз американцы облетели Луну в 2026 году. Миссия "Артемида 2" была объявлена национальной победой в космосе.

Трамп недавно заявил, что в его честь когда-нибудь назовут лунный объект. В этом и сомневаться не приходится. Сам-то он, возможно, и Луну готов переименовать. Что следующее? Солнце? Весь Млечный путь. Трамп снова сделает нашу галактику великой, вслед за Америкой?

Да что угодно, когда в действительности все не так, как на самом деле.