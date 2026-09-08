Новые примеры профессионализма российских военнослужащих в ходе СВО. Рядовой Александр Захаров, прикрывая наступающих штурмовиков, с помощью БПЛА обнаружил и ликвидировал два наземных роботизированных транспортных комплекса, укрытие и два полевых склада ВСУ. Это позволило нашим передовым отрядам занять более выгодные рубежи.

Младший сержант Егор Гончаренко, охраняя позиции подразделения, засёк приближение двух вражеских FPV-дронов и меткими выстрелами уничтожил беспилотники противника, не допустив потерь среди сослуживцев.