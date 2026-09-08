Существенный урон врагу наносит артиллерия. В Запорожской области залпом реактивных снарядов "Торнадо" накрыли замаскированные в лесополосе резервы ВСУ, противник готовил их к переброске на передовую.

В районе села Зелёная Диброва точным ударом "Акации" был ликвидирован опорник неонацистов. В режиме реального времени стрельбу корректировали операторы БПЛА, они же зафиксировали полное поражение цели. А в ходе атаки на Добропольском участке фронта расчеты войск беспилотных систем уничтожили сразу несколько тяжелых гексакоптеров и разведывательных дронов ВСУ, не позволив противнику даже приблизиться к российским позициям.

Сокрушительное поражение врагу наносит армейская авиация. На кадрах Ми - 28НМ. Получив данные разведки, экипаж оперативно поднимает вертолет в воздух. Работает на предельно малой высоте, умело используя рельеф местности. В этот раз "Ночной охотник" накрыл пункт управления БПЛА противника, обнаруженный в зоне действия группировки "Запад", и благополучно вернулся на аэродром базирования.