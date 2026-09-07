Официальное объявление результатов выборов для сторонников "АдГ" стало лишь формальностью. Данные опросов на выходе с избирательных участков уже сигнализировали: "Альтернатива для Германии" не просто побеждает на выборах в Саксонии-Анхольд, а громит главного конкурента - "Христианско - демократический союз" Фридриха Мерца.

Окончательный итог - почти 44 процента голосов за "АдГ". ХДС, который возглавлял правительство этой земли последние пять лет, получает чуть больше 17.

"Пять лет назад ХДС была самой сильной партией во всех округах земли Саксония-Анхальт. В настоящее время "Альтернатива для Германии" заняла это место за исключением одного округа. Кроме того "АдГ" победила со значительным отрывом во всех возрастных группах. Ей удалось стать самой популярной партией среди молодежи. А лучшие результаты у "Альтернативы для Германии" среди немцев от тридцати до шестидесяти лет", - говорит Йорг Шоненборн, аналитик телеканала "ARD".

И это несмотря на колоссальное давление, которое власти ФРГ оказывали на партию, называя ее экстремистской. И на ее представителей. Журнал "Шпигель", к примеру, поместил портрет Ульриха Зигмунда на обложку с надписью "Самый опасный человек Германии". В ответ политик организовал автограф-сессию, в ходе которой расписывался на изданиях со своим изображением. И говорил - да, он опасен. Но не для простых людей, а нынешнего правительства, которому не доверяет подавляющее большинство немцев.

Фридрих Мерц хотел уменьшить поддержку "АдГ" вдвое. В итоге "АдГ" сократила поддержку ХДС вдвое в Саксонии-Анхальт. Для "АдГ" это исторический прорыв, для Фридриха Мерца - сокрушительное поражение. Его авторитет был подорван еще до выборов. Теперь давление, видимо, вырастет: сможет ли канцлер удержаться?

К прессе он вышел явно в расстроенных чувствах, признав, что результат "АдГ" оказался для правящей коалиции неожиданным, дав понять, что без "руки Кремля" и якобы тут дело не обошлось: "Я могу сказать вам, что мы все глубоко потрясены. Разумеется, мы не ожидали такого результата. Но мы, безусловно, должны его принять. Но не стоит также забывать, что в 2500 километрах отсюда, на востоке, этому результату выборов особенно сильно радуются. И это разве неожиданность? Если посмотреть, кто именно пытался способствовать этому результату выборов и поддержать его, становится понятно, с кем мы здесь имеем дело".

Канцлер также добавил, что проигрыш его партии в Саксонии-Анхольд - все же не повод уходить в отставку. Однако сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель уверена: дни Мерца на посту главы правительства сочтены.

Мерца называют худшим канцлером за всю историю ФРГ, которым недовольны и на западе Германии и особенно на востоке. Причины понятны. Провальная миграционная политика, спад в экономике, закрытие предприятий, падение уровня жизни. И при этом - многомиллиардная поддержка Украины.

"Люди просто сыты по горло. И они видят, как мы ежедневно переводим миллиарды евро налоговых поступлений на Украину вместо того, чтобы использовать их для нужд собственного народа. В том числе это привело к нынешней экономической ситуации в стране", - отметил Тино Хрупалла, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии".

Среди приоритетов своей программы партия называет пересмотр миграционной политики, прекращение помощи Украине, отказ от антироссийских санкций. Однако чтобы иметь такие полномочия, необходима победа не на уровне одной федеральной земли, а на выборах в Бундестаг и возможность сформировать свое правительство. И с этим будет уже куда сложнее. Впрочем, после триумфа в земле Саксония-Анхольд, "Альтернатива для Германии", безусловно, стала на шаг к этому ближе. А впереди еще голосование в Берлине и Мекленбурге - Передней Померании. И там у "АдГ", считают эксперты, тоже есть все шансы победить.