Таблетка бессмертия: Театру Наций исполняется 20 лет

В Театре Наций все по-новому. На всех трех сценах - многообразие форм и жанров. В новом пространстве - новая иммерсивная опера переживаний. Команда художественного руководителя Евгения Миронова в этом году отмечает юбилей - двадцать лет с Театром Наций. Двадцать лет экспериментов и спектаклей, на которые мечтает попасть вся Москва. И новая постановка - это откровения и воспоминания.

"Театр Наций умеет изменять жизни - жизни зрителей, жизни художников. И в 2016 году, когда я первый раз приехал в Москву и первый раз посетил Театр Наций, - именно этот как раз-таки момент знакомства с театром", - говорит Александр Шумилин, режиссер, концептмейкер.

У публики во время этой постановки есть возможность не только познакомиться с новой оперой, но и проникнуть в святая святых - за кулисы, в гримерки. И везде услышать голоса артистов и режиссеров, создававших знаковые спектакли театра. Голоса буквально везде - даже в коридоре.

С креативом в этом театре никогда не было проблем. А на Малой сцене презентовали новый амбициозный проект. Театр будущего. Нейротеатр. Пока это лишь начало, перформанс. Но он даст старт постоянной театральной лаборатории, которая будет исследовать, что может искусственный интеллект в театре. Все ли профессии он способен там заменить? А худрук Евгений Миронов и вовсе сделал сенсационное заявление - в Театре Наций изобрели "таблетку бессмертия": "Таблетка, которая не дает нам состариться. Такая структура, модель Театра Наций, при которой мы все время изобретаем что-то новое. Двадцать лет, с одной стороны, это время собирать камни, для театра это большой возраст. А для жизни это начало взрослого пути".

И новый сезон обещает быть интересным и насыщенным. Первая премьера на основной сцене - "Тихий Дон". Над ним работают сразу два режиссера - Мурат Абулкатинов и мэтр китайской театральной режиссуры Моу Сэнь.

Вечером 7 сентября в Театре Наций - красная дорожка, звезды. В день презентации нового сезона по традиции вспоминали основателей театра и вручали премию Корша - самым преданным и талантливым служителям искусства.